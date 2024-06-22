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Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Вчера 3,4K прочитали Время президента Украины стремительно уходит: Запад все больше разочаровывается в своем ставленнике и готовит ему замену.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Зеля, наверное, надеется, что будет свободным и богатым, где-нибудь в Лондоне или в Санта-Барбаре. Не получится - слишком много знает - душу свою он променял на золото. Советую Зеле прочитать драму Гёте &quot;Фауст&quot;.
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