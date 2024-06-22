Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Svetlana Kuzmina

Зеля, наверное, надеется, что будет свободным и богатым, где-нибудь в Лондоне или в Санта-Барбаре. Не получится - слишком много знает - душу свою он променял на золото. Советую Зеле прочитать драму Гёте "Фауст".