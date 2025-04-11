Китай поднимает торговые пошлины на товары из США до 125%

Arne Dedert/dpa/picture-alliance/TASS Правительство Пекина повышает торговые пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125% в ответ на действия администрации Белого дома, сообщается на сайте комитета по торговым тарифам Госсовета КНР.
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