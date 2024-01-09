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Politico: в коалиции Нетаньяху существует раскол относительно будущего Газы

Politico: в коалиции Нетаньяху существует раскол относительно будущего Газы

В правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху существует раскол относительного будущего сектора Газа, что поднимает вопросы о том, как долго такое правительство будет функционировать на фоне ведения боевых действий.

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