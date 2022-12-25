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42% граждан Израиля выразили неверие в успехи нового правительства

42% граждан Израиля выразили неверие в успехи нового правительства

42% опрошенных граждан Израиля заявили, что в конце четырехлетнего срока работы нового правительства ситуация в стране ухудшится, свидетельствуют данные опроса, проведенного Тель-авивским канторским институтом, 25 декабря пишет издание Arutz Sheva.

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