42% граждан Израиля выразили неверие в успехи нового правительства

42% опрошенных граждан Израиля заявили, что в конце четырехлетнего срока работы нового правительства ситуация в стране ухудшится, свидетельствуют данные опроса, проведенного Тель-авивским канторским институтом, 25 декабря пишет издание Arutz Sheva.