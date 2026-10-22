Sony Group Corp. увеличила продажи PlayStation 5 в США на 22% в сентябре. Рост объясняется подготовкой геймеров к выпуску Grand Theft Auto VI 19 ноября.
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