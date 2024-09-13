Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос об обеспокоенности Соединенных Штатов по поводу слов российского лидера Владимира Путина о вступлении Североатлантического альянса в конфликт на Украине в случае снятия запрета для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по РФ.