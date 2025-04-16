ЗакС Петербурга принял закон, упрощающий требования к автомобилям опекунов инвалидов с детства для освобождения от транспортного налога.
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ЗакС Петербурга принял закон, упрощающий требования к автомобилям опекунов инвалидов с детства для освобождения от транспортного налога.