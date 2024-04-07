Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность» 

После 21 матча москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо». «У «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке.
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