В России продают «Запорожец» за 5 млн рублей

В Пензе на продажу выставили уникальный «Запорожец» ЗАЗ-965 1968 года выпуска. На оригинал «Волчонок из Пензы» (так продавец назвал автомобиль) похож очень отдаленно — в машине переделано практически все.
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