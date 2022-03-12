Daily Storm

422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Борзенко
    Да пусть валят,переживем.Что говорили посе...
  • eugeen W
    Думается, что ума хватит названия бургеров заменить на другие, в принципе, визуально не меняя ничего! Ну, хозяев, кон...Что говорили посе...
  • Виталия
    А я б вообще не стала платить тому кто меня и обокралСилуанов сообщил,...

В МИД предупредили, что российские войска могут нанести удары по конвоям с западным оружием на Украине

В МИД предупредили, что российские войска могут нанести удары по конвоям с западным оружием на Украине

По словам замглавы МИД Рябкова, Россия предупредила США об опасности поставок оружия на УкраинуЗамглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российские войска могут нанести удары по конвоям с западным оружием на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх