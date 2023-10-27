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Мировое обозрение

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ASUS представила плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI для процессоров Ryzen Threadripper 7000 и Ryzen Threadripper PRO 7000

ASUS представила плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI для процессоров Ryzen Threadripper 7000 и Ryzen Threadripper PRO 7000

Компания ASUS представила материнскую плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI. Новинка оснащена процессорным разъёмом SP6 (LGA 4844) и предназначена для недавно представленных HEDT-процессоров Ryzen Threadripper 7000, а также моделей Ryzen Threadripper PRO 7000 вплоть до 96-ядерного флагмана Ryzen Threadripper PRO 7995WX.

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