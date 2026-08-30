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Журнал «Профиль»

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Паром с 279 пассажирами перевернулся и затонул близ Кипра, несколько человек погибли

Паром с 279 пассажирами перевернулся и затонул близ Кипра, несколько человек погибли

В результате инцидента, произошедшего в воскресенье, 30 августа 2026 года, также есть пострадавшие. Среди пассажиров были русскоговорящие туристы, их гражданство сейчас уточняется.

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