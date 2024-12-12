Экс-глава алтайского Пенсионного фонда Трофимов стал членом Общественной палаты

Также он занимается развитием Белокурихи в специально созданном фонде 69-летний политик, бывший глава алтайской "Единой России" и регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов пополнил ряды членов Общественной палаты Алтайского края.
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