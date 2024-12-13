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В Калуге из-за пожара эвакуировали жителей дома по улице Грабцевское шоссе

В Калуге из-за пожара эвакуировали жителей дома по улице Грабцевское шоссе

12 декабря в Калуге произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. Звонок в службу пожарной охраны поступил в 13 часов 55 минут - в квартире на первом этаже жилого дома по улице Грабцевское шоссе произошло возгорание.

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