В Калуге из-за пожара эвакуировали жителей дома по улице Грабцевское шоссе

12 декабря в Калуге произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС. Звонок в службу пожарной охраны поступил в 13 часов 55 минут - в квартире на первом этаже жилого дома по улице Грабцевское шоссе произошло возгорание.
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