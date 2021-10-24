Русская весна

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Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что не поддастся давлению РПЦ в связи с предоставлением томоса об автокефалии церкви на Украине, и заявил о неблагодарном поведении русских, которых греки «христианизировали и сделали цивилизованными».

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