Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что не поддастся давлению РПЦ в связи с предоставлением томоса об автокефалии церкви на Украине, и заявил о неблагодарном поведении русских, которых греки «христианизировали и сделали цивилизованными».
Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что не поддастся давлению РПЦ в связи с предоставлением томоса об автокефалии церкви на Украине, и заявил о неблагодарном поведении русских, которых греки «христианизировали и сделали цивилизованными».
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