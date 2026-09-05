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Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты

Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты

О ситуации на Днепропетровском направлении, работе с закрытых позиций, защите и маскировке, а также о жизни на позициях и многом другом журналисту издания "Украина.

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