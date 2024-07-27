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Олимпиада-2024. Прыжки в воду. Китаянки Чан Яни и Чэнь Ивэнь взяли золото на трамплине, американки Бэйкон и Кук – 2-е

Прыжки в воду Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Синхронный трамплин, 3 м 1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68 2.

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