Нужно ли разрешить в России посмертную регистрацию брака с бойцами СВО?

Я и имел ввиду, что дети бойца, проверить в наше время это элементарно, тест ДНК,

В К

Суть проблемы не в штампе в паспорте, у нас половина страны живёт гражданским браком, и многие живут долго и счастливо, а исключить выше описанную проблему очень просто, тест ДНК, и ни какая афера не прокатит, т.е. это чисто техническая проблема.