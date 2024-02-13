В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданским жёнам погибших бойцов СВО официально оформить брак задним числом, если отношения сложились до начала спецоперации.
Нужно ли разрешить в России посмертную регистрацию брака с бойцами СВО?
Комментарии
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В К
Я и имел ввиду, что дети бойца, проверить в наше время это элементарно, тест ДНК,
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1 час.
В К
Суть проблемы не в штампе в паспорте, у нас половина страны живёт гражданским браком, и многие живут долго и счастливо, а исключить выше описанную проблему очень просто, тест ДНК, и ни какая афера не прокатит, т.е. это чисто техническая проблема.
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1 час.
Владимир
Если от предполагаемого отца осталось днк, что бывает не всегда.
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39 мин.
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