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YLE: На Украине ликвидировали первого финского наемника в рядах ВСУ

YLE: На Украине ликвидировали первого финского наемника в рядах ВСУ

Финский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, убит на Украине. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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