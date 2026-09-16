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Исследование: у 61% школьников выявили признаки нарушений зрения и осанки

Ученики 6–8-х классов проводят за компьютером и смартфоном заметную часть дня. От четырёх до десяти часов в гаджетах сидят больше 64% опрошенных подростков — такие данные приводит пресс-служба РГПУ имени А.

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