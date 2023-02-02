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Киберэксперт Сиволобов: рост тарифов на мобильную связь к концу года вряд ли превысит 10%

Киберэксперт Сиволобов: рост тарифов на мобильную связь к концу года вряд ли превысит 10%

В России средний рост тарифов на мобильную связь к концу года в России вряд ли превысит 10%. Такой прогноз дал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

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