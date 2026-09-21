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Царьград

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В Кабардино-Балкарии ищут двух альпинистов. Они перестали выходить на связь. Что известно

В Кабардино-Балкарии ищут двух альпинистов. Они перестали выходить на связь. Что известно

Спасатели Кабардино-Балкарии ищут двух альпинистов, которые не вышли на связь в назначенное время. Завтра утром будет поднят вертолёт МЧС.

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