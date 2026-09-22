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В Кремле оценили попытки АдГ наладить контакты с Россией

Партия АдГ, имеющая устойчивую тенденцию к росту популярности, не может не импонировать Москве на фоне ее заявлений о целесообразности налаживания отношений с Россией.

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