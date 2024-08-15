Минздрав разрешил клинические испытания уникальной вакцины против аллергии

fmba.gov.ru Министерство здравоохранения России выдало Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение I и II фаз клинических исследований вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
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