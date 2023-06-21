Мировое обозрение

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4G LTE из космоса — обычный смартфон напрямую подключился к спутнику AST SpaceMobile

4G LTE из космоса — обычный смартфон напрямую подключился к спутнику AST SpaceMobile

Американская компания AST SpaceMobile, базирующаяся в Техасе, успешно провела эксперимент по передаче сигнала связи 4G LTE напрямую с низкоорбитального спутника на обычные серийные смартфоны, не обладающие какими-либо аппаратными модификациями.

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