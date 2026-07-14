Steak Lovers
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Steak Lovers

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Окрошка на кефире и минералке. Моментально становится новым летним хитом

Окрошка на кефире и минералке. Моментально становится новым летним хитом

Освежающий вариант классической окрошки, которая получается легкой, но при этом сытной. Кефир здесь сочетается с лимонным соком и минеральной водой, за счет этого вкус становится более ярким и «свежим», без тяжести, которая иногда бывает у молочной основы.

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