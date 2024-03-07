Экс-следователь обвиняется в получении огромной взятки в криптовалюте

Балашихинский суд Московской области готовится рассматривать скандальное дело бывшего сотрудника Следственного комитета РФ по Тверскому району, Кристины Ляховенко, обвиняемой в получении огромной взятки в криптовалюте.
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