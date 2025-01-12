Самохин о травме Нарижного: «Предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении»

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. «На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии