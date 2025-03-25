Как в СССР модернизировали грузовики — показательный пример

Дебют нового автомобиля всегда вызывает вопрос: насколько серьезно он изменился по сравнению с предшественником? В советской истории один из самых интересных и показательных примеров – знаменитый и уважаемый ЗИЛ‑130, сменивший на конвейере грузовик ЗИЛ‑164А.