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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. «Шпоры» котируются фаворитами предстоящей встречи

«Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» в 10-м туре АПЛ. «Шпоры» котируются фаворитами за 1.92. Победа гостей идет за 3.

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