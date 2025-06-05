БлокнотРУ Тема Украины наскучила Трампу. Миротворец решил соскочить с украинского кризиса и заняться делами Азии.
«Украина надоела»: Трамп решил играть в миротворца на фоне другого конфликта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Они уже лет 5-6 твердят, что Китай не сегодня так завтра обязательно нападёт на Тайвань. Им же надо свой народ держать в тонусе что Китай агрессор, а они мироносцы...
Ответить
16 час.
Надежда
Мистер Трололо, похоже, отстранен от решения вопроса страны 404 и ему позволили сохранить лицо переключением на другую тему, но от поставки оружия просроченному никто не откажется...
Ответить
13 час.
Владимир Алтайцев
Всё больше Трамп стал походить на президентов Италии, Германии, Израиля, имена которых и жителям стран малоизвестны, а уж в мире они неизвестны 99,9%, у которых власти нет никакой. Они ничто не могут сделать, выполняя роль свадебного генеоала. Так и Трамп только трещит на весь мир, а власть у конгресса, а не у него.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии