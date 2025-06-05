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«Украина надоела»: Трамп решил играть в миротворца на фоне другого конфликта

«Украина надоела»: Трамп решил играть в миротворца на фоне другого конфликта

БлокнотРУ Тема Украины наскучила Трампу. Миротворец решил соскочить с украинского кризиса и заняться делами Азии.

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Комментарии
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Галина Чужая
Они уже лет 5-6 твердят, что Китай не сегодня так завтра обязательно  нападёт на Тайвань.  Им же надо свой народ держать в тонусе что Китай агрессор, а  они мироносцы...
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16 час.
Надежда
Мистер Трололо, похоже, отстранен от решения вопроса страны 404 и ему позволили сохранить лицо переключением на другую тему, но от поставки оружия просроченному никто не откажется...
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13 час.
Владимир Алтайцев
Всё  больше  Трамп   стал походить на президентов  Италии, Германии, Израиля, имена которых и жителям стран  малоизвестны, а уж в мире  они  неизвестны 99,9%, у которых власти  нет никакой. Они ничто не могут сделать, выполняя роль  свадебного  генеоала. Так и Трамп  только трещит на весь  мир, а власть у конгресса, а не  у него.
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8 час.
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