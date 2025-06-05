«Украина надоела»: Трамп решил играть в миротворца на фоне другого конфликта

Они уже лет 5-6 твердят, что Китай не сегодня так завтра обязательно нападёт на Тайвань. Им же надо свой народ держать в тонусе что Китай агрессор, а они мироносцы...

Владимир Алтайцев

Всё больше Трамп стал походить на президентов Италии, Германии, Израиля, имена которых и жителям стран малоизвестны, а уж в мире они неизвестны 99,9%, у которых власти нет никакой. Они ничто не могут сделать, выполняя роль свадебного генеоала. Так и Трамп только трещит на весь мир, а власть у конгресса, а не у него.