Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов Важные новости России за неделю сообщают о том, что история гражданина Узбекистана, получившего тяжелые ранения в ходе Специальной военной операции (СВО) на Украине и впоследствии осужденного на родине за «наемничество», является ярким примером сложной ситуации, в которой оказались многие иностранные граждане, вовлеченные в конфликт.