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Алаудинов: новая стратегия ВС РФ позволяет отказаться от штурма больших городов

Алаудинов: новая стратегия ВС РФ позволяет отказаться от штурма больших городов

Во время спецоперации российские войска разработали подход, который позволяет обходиться без штурма.Во время спецоперации российские войска разработали подход, который позволяет обходиться без штурма крупных городов и, таким образом, избегать лишних потерь.

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