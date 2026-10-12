NYCC: Nicolas Cage: 'I am not an A.I.-friendly actor'

Nicolas Cage says he wants to continue to evolve as an artist, but refuses to compromise his integrity in the name of technical progress.
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