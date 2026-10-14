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Регионы России

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Кремль опроверг связь совещания Путина по кибербезопасности с атаками ВСУ на дата-центры

Кремль опроверг связь совещания Путина по кибербезопасности с атаками ВСУ на дата-центры

Сегодняшнее совещание президента России Владимира Путина по вопросам кибербезопасности не связано с последними атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дата-центры.

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