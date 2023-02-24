Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Петряев
    Пригожину - генерал-лейтенанта присвоить досрочно!!!Военкор рассказал...
  • Виктор Луговой
    Они могли ей в принципе уже за фамилию по каске надавать. Это ж не фамилия, а прямой призыв... Ладно ещё, что не Зави...Польские активист...
  • Константин Котельников
    Жопець Бордель сам уже не помнит о чём говорил, птица-говорун, бл....! Похоже, его дед-Седуксен покусал...Глава евродиплома...

На заседании ОБСЕ киевских активистов, пытавшихся развернуть украинский флаг, попросили «убрать тряпку»

На заседании ОБСЕ киевских активистов, пытавшихся развернуть украинский флаг, попросили «убрать тряпку»

Так называемые украинские патриоты продолжают устраивать флешмобы и демарши везде, где можно, дабы привлечь лишний раз внимание международной аудитории к своей стране.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх