Экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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