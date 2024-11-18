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Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Украине Запорожье

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Украине Запорожье

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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