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Венгрия забила самый поздний в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландии на 99:32

Венгрия забила самый поздний в истории Евро без учета экстра-таймов – Шотландии на 99:32

В матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 венгры обыграли Шотландию (1:0) благодаря голу Кевина Чобота на 10-й добавленной ко второму тайму минуте (99:32).

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