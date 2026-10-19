Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление В Бийске возбудили уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которую подозревают в хищении денег с чужой банковской карты.
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