РБК: Убийство в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер

Взрыв был заранее подготовлен, сообщил источник изданияПо основной версии, убийство в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, где погиб один человек, носит заказной характер, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.