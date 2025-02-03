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РБК: Убийство в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер

РБК: Убийство в ЖК «Алые паруса» носит заказной характер

Взрыв был заранее подготовлен, сообщил источник изданияПо основной версии, убийство в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, где погиб один человек, носит заказной характер, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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