Ирина Горбачева впервые назвала причины развода с мужем

Антон Савлепов сбежал из России, оставив Ирину Горбачеву погруженной в океан разочарования и горя. Знаменитая актриса из сериала “Чики” планировала уехать на Украину вместе с мужем, однако после развода вернулась обратно и осталась жить в России.
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