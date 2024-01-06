Ирина Горбачева впервые назвала причины развода с мужем

Антон Савлепов сбежал из России, оставив Ирину Горбачеву погруженной в океан разочарования и горя. Знаменитая актриса из сериала “Чики” планировала уехать на Украину вместе с мужем, однако после развода вернулась обратно и осталась жить в России.