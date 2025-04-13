В ОАЭ осудил нападения на лагеря беженцев в Судане

МИД ОАЭ резко осудил вооруженные нападения на лагеря беженцев в провинции Северный Дарфур на западе Судана, в результате которых погибли и получили ранения сотни человек, включая гуманитарных работников, 13 апреля пишет WAM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии