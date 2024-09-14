Историк РАН Минц: ядерное оружие испытали под Тоцким из-за сходства с Европой

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН и историк Михаил Минц рассказал, что единственные учения СССР с реальным ядерным ударом и проходом пехоты в эпицентре взрыва проходили на Тоцком полигоне именно из-за сходства рельефа с Западной Европой.
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