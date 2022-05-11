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Захарова о переговорном процессе между Россией и Украиной: контакты осуществляются

Захарова о переговорном процессе между Россией и Украиной: контакты осуществляются

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, высказываясь о переговорном процессе между Москвой и Киевом, отметила, что стороны осуществляют контакты.

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