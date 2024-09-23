БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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К новости, что Киев договаривается с сирийскими радикалами, теперь следует отнестись очень серьезно

К новости, что Киев договаривается с сирийскими радикалами, теперь следует отнестись очень серьезно

На днях турецкое СМИ Aydınlık опубликовало данные о том, что в июне представители спецслужб Украины вели в сирийском Идлибе переговоры с радикальным движением «Хаяйт Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ), сокращенно ХТС, об отправке боевиков для войны против России.

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