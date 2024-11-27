Маск встретится с республиканцами в Конгрессе США по теме борьбы с бюрократией

Предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, выдвинутые избранным президентом США Дональдом Трампом на посты руководителей министерства эффективности правительства, обсудят с республиканцами в Конгрессе борьбу с бюрократией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии