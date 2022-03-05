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«Пеликанс» впервые в истории клуба выиграли три матча подряд с разницей 25 и более очков

«Новый Орлеан» в пятницу крупно обыграл в домашней встрече «Юту» – 124:90. «Пеликанс» впервые в истории клуба выиграли три матча подряд с разницей 25 и более очков.

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