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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема об отсутствии Малышева в правлении РПЛ: «Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. «Спартак» впервые в истории не представлен в этом органе»

Зарема об отсутствии Малышева в правлении РПЛ: «Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. «Спартак» впервые в истории не представлен в этом органе»

Генеральный директор «Спартака» не вошел состав правления РПЛ. «Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ.

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