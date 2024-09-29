Скажем жизни да.

25 сентября в рамках месячника профилактической акции ´Скажи жизни ДА´ в нашей школе состоялась встреча учащихся 8- х классов с методистом духовно - просветительского центра при Свято- Георгиевском храме Шевчик О.
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